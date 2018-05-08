СБУ задержала вербовщиков акции "Бессмертный полк"

СБУ задержала 2 человек, которые вербовали участников акции "Бессмертной полк" / фото: ria

Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых в вербовке по заказу российских спецслужб участников акций "Бессмертный полк".

Акция должна была состояться 9 мая, сообщают на сайте ведомства.

"Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте". Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать отбор желающих за деньги принять участие в так называемом" Марше Бессмертного полка "в разных городах страны", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что активизировалась пропагандистская деятельность представителей "Министерства информации ДНР". Его "работники" рассылают методички владельцам антиукраинских группировок в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах России.

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"В рамках реализации комплекса мер по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских группировок, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Бывшего народного депутата от Социалистической партии Ивана Бондарчука подозревают в организации акции протеста, которую финансировала Россия. Его арестовали и открыли уголовное производство по статье государственная измена.