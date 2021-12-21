Нацполиция получила два новых французских вертолета

Французские вертолеты Н-145 в версии D3 получила Нацполиция. Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины получила от французской компании Airbus Helicopters два новых вертолета Н-145 в версии D3.

Об этом сообщает МВД.

"Сегодня, 21 декабря, в Киев прибыли два вертолета Н-145 (D3) компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

В арсенале Нацполиции уже есть вертолеты типа Н-145, но сегодня прибыли новые машины в версии D3. "У них пять лопастей, улучшенная электроника, выдерживающие большие нагрузки и улучшенная стабилизация воздушного судна", - отметили в МВД.

В министерстве напомнили, что поставка вертолетов Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами Украины и Франции с целью создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в нашей стране. Соответствующий контракт между МВД и Airbus Helicopters был заключен 29 августа 2018 года.

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До апреля 2022 года на вооружение военно-морских сил Украины поступит дивизион противокорабельных комплексов крылатых ракет "Нептун". "Нептун" оборудованы цифровыми средствами связи и стреляют на расстояние до 300 км. Этот комплекс базируется на цифровых средствах связи и имеет небольшую площадь рассеяния, а ракета летит на высоте до 3 м над уровнем моря.