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среда, 15 декабря 2021 19:37

Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"

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Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет &quot;Нептун&quot;
Крылатые ракеты "Нептун" появятся в Украине. Фото: скриншот с видео

До апреля 2022 года на вооружение военно-морских сил Украины поступит дивизион противокорабельных комплексов крылатых ракет "Нептун".

Об этом сообщил канал телестудии Министерства обороны в Facebook.

"Нептун" оборудованы цифровыми средствами связи и стреляют на расстояние до 300 км. Этот комплекс базируется на цифровых средствах связи и имеет небольшую площадь рассеяния, а ракета летит на высоте до 3 м над уровнем моря. Сейчас на вооружении ВМС подобный комплекс один.

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"В течение последнего года в украинских Вооруженных силах появилось немало новейшей техники, среди которой и современный береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун". На днях на одном из полигонов Одесской области состоялись тренировки (с применением "Нептун". - Gazeta.ua), что ярко продемонстрировали, какой может быть защита наших границ с моря", - говорится в сообщении.

Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях. время суток и года при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

"Весной он будет полностью готов и включен в состав военно-морских сил Украины. Уже некоторая техника закуплена", - отметил командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа.

Военные батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" оказали огневую поддержку подразделению морской пехоты, которое провело тренировку вблизи админграницы с оккупированным Крымом по отражению наступления морского десанта условного противника.

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