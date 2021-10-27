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среда, 27 октября 2021 11:45

Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военнослужащие батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" осуществили огневую поддержку подразделения морской пехоты, которое провело тренировки вблизи админграницы с оккупированным Крымом по отражению наступления морского десанта условного противника.

На одном из общевойсковых полигонов Херсонской области, по легенде, военнослужащие перед занятием позиций преодолевали препятствия, зараженный участок местности и отражали нападение условной диверсионной разведывательной группы, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

"Главным условием для успешного выполнения боевой задачи была быстрая смена позиций. Это было обусловлено тем, что по имеющейся информации условный противник имеет на вооружении современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение", - заявил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

По его словам, батарея самоходных артиллерийских установок стреляла по координатам, которые поступали с беспилотных летательных аппаратов.

"Расчеты беспилотной авиации провели разведку и обнаружили наиболее важные цели. Координаты, которые передавали в режиме реального времени, позволили провести как меткое одиночное огневое поражение целей, так и стрельбу залпами для поражения больших участков территории. С чем артиллеристы справились хорошо", - добавил командующий.

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С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12,5 тыс. военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.

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