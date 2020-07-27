Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки

В Хмельницкой области начальник одного из отделов Фискальной службы вместе с бывшим сотрудником налоговой милиции требовал и получил взятку от местного предпринимателя.

Злоумышленника задержали с поличным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник, 27 июля.

"По данным следствия, чиновник ДФС, используя свое служебное положение, по предварительному сговору со своим знакомым - бывшим работником налоговой милиции, требовали у представителя частного предприятия 5000 долларов США неправомерной выгоды. За такую ​​сумму они обещали содействие и устранения препятствий в ликвидации предприятия, а также обеспечение недопущения штрафов ", - говорится в сообщении.

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Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители решают вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

На Киевщине руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра разоблачили при получении взятки в размере $ 1,5 тыс. В целом чиновник требовал $ 3 тыс. "Вознаграждения". Задержали его во время получения им второй части неправомерной выгоды.