Начали продавать поддельные ПЦР-тесты

За поддельные тесты требуют 900 грн. Фото: Reuters

В Украине обнаружили продажу поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу.

Тесты, в частности, подделывают от имени Киевского областного лабораторного центра, передает "Украина 24".

"Здесь ссылаются на специалиста, использованна его фамилия, который у нас уже давно не работает. Использованная ссылки на наш сертификат аккредитации, который у нас действительно есть, но если мы посмотрим ниже, там знак поддельный", - сообщила заместитель директора Киевского областного лабораторного центра Наталья Родина.

Во Львове торговали отрицательными результатами ПЦР-тестов, которые якобы сделали в Институте эпидемиологии и гигиены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тотального карантина не будет - Зеленский

В Институте эпидемиологии и гигиены ПЦР-тест для вылета за границу стоит 1 тыс. грн. За поддельный документ аферисты берут 900 грн.

Подлинность теста для вылета за границу никто не проверяет, отмечают в Госпогранслужбе.

Введены в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли результаты. МЗ наблюдает уменьшение скорости распространения коронавируса. Об этом шла речь на утреннем брифинге министра здравоохранения Максима Степанова.