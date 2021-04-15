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четверг, 15 апреля 2021 15:17

НАБУ и Британия будут совместно бороться с коррупцией в Украине

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НАБУ и Британия будут совместно бороться с коррупцией в Украине
Мелинда Симмонс обсудила с Сытником результаты расследований по украинской коррупции. Фото: nabu.gov.ua

15 апреля Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в сфере обмена информацией для борьбы с организованной коррупционной преступностью.

Документ является продолжением начатого в 2015 году сотрудничества между британским правительством и НАБУ. Кроме того, меморандум регулирует вопросы межведомственного сотрудничества, в частности в сфере международно-правовых запросов, сообщает пресс-служба НАБУ. Он также определяет порядок предоставления НАБУ технической помощи: оборудования, обучения и оказания экспертной поддержки.

"Техническая помощь, оказанная НАБУ правительством Великобритании, позволяет детективам получить необходимые и весомые доказательства, а также повышает эффективность проведения расследований. Так как украинская коррупция оставляет свой след во многих странах", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Во время визита в НАБУ посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обсудила с Сытником и его первым заместителем Гизо Углавой результаты расследований по украинской коррупции.

"Интерес со стороны G7 к борьбе с коррупцией в Украине остается высоким. Мы держим руку на пульсе событий вокруг других антикоррупционных органов в стране", - сказала Симмонс.

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В Евросоюзе считают, что процесс реформ в Украине тормозит широко распространенная коррупция. Об этом говорится в отчете главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул в докладе, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

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