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На железной дороге обрыв, пассажирские рейсы опаздывают на 1-5 ч.

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На железной дороге обрыв, пассажирские рейсы опаздывают на 1-5 ч.
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов. Фото: pixabay.com

Сегодня вероятно задержание некоторых поездов на западе Украины из-за ухудшения погодных условий.

Ряд поездов из-за обрыва контактной сети уже опоздали более чем на 2 ч., сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Также из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород задерживаются поезда № 81 Харьков — Новоалексеевка на 2 часа 40 минут и № 9 Киев — Мариуполь на 1 час 20 минут. Извините за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.

Список рейсов, следующих с опозданием из-за непогоды:

▪️ № 244 Рахов — Киев задерживается на 2 ч. 50 мин.;

▪️ № 44 Ивано-Франковск — Чернигов задерживается на 2 ч. 50 мин.;

▪️ № 8 Черновцы — Киев задерживается на 2 ч. 40 мин.;

▪️ № 34 Солотвино — Киев задерживается на 2 ч. 20 мин.;

▪️ № 11 Львов — Одесса задерживается на 2 ч. 20 мин.;

▪️ № 50 Трускавец — Киев задерживается на 1 ч.;

▪️ № 81 Ужгород — Киев задерживается на 50 мин.;

▪️ № 358 Рахов — Киев задерживается на 50 мин.;

▪️ № 25 Ужгород — Одесса задерживается на 40 мин.

Беспересадочный вагон Вена — Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался на 5 ч. 10 мин.

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Укрзализныця из-за большой популярности маршрутов к морю запускает дополнительный поезд "Интерсити" №729 / 730 Харьков - Геническ. Из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Назад из Геническа он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

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августа

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