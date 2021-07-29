Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие

В Польше возле города Щецин в грузовик на железнодорожном переезде влетел пассажирский поезд.

Поезд сошел с рельсов. Травмировались восемь человек, сообщает RMF24. Эвакуировали 39 пассажиров.

"Авария произошла утром в селе Колбасково в Западно-Поморском воеводстве. Состав компании DB Regio следовал в немецкий Тантов", - говорится в сообщении.

Сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути. Поезд врезался в кузов авто, после чего два его вагона сошли с рельс.

Фото: twitter.com/PiotrTuzimek

Водитель грузовика избежал серьезных повреждений и самостоятельно вышел из машины. Пострадавшим пассажирам оказали помощь на месте.

Обстоятельства инцидента будет выяснять спецкомиссия. Движение поездов на участке приостановили до вечера. Вместо поезда будет курсировать автобус.

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На железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области произошла авария. Легковушка влетела под пассажирский пригородный поезд сообщением Скотуватая - Славянск. В результате аварии погиб 56-летний водитель. Пассажир попал в больницу.