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четверг, 29 июля 2021 12:17

Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие
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В Польше возле города Щецин в грузовик на железнодорожном переезде влетел пассажирский поезд.

Поезд сошел с рельсов. Травмировались восемь человек, сообщает RMF24. Эвакуировали 39 пассажиров.

"Авария произошла утром в селе Колбасково в Западно-Поморском воеводстве. Состав компании DB Regio следовал в немецкий Тантов", - говорится в сообщении.

Сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути. Поезд врезался в кузов авто, после чего два его вагона сошли с рельс.

Травмировались восемь человек
Фото: twitter.com/PiotrTuzimek
Эвакуировали 39 пассажиров
Водитель грузовика избежал серьезных повреждений
Состав компании DB Regio следовал в немецкий Тантов
Вместо поезда будет курсировать автобус

Водитель грузовика избежал серьезных повреждений и самостоятельно вышел из машины. Пострадавшим пассажирам оказали помощь на месте.

Обстоятельства инцидента будет выяснять спецкомиссия. Движение поездов на участке приостановили до вечера. Вместо поезда будет курсировать автобус.

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На железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области произошла авария. Легковушка влетела под пассажирский пригородный поезд сообщением Скотуватая - Славянск. В результате аварии погиб 56-летний водитель. Пассажир попал в больницу.

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