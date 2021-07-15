Водителя авто раздавил поезд: показали фото

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В селе Панчишины во Львовской области столкнулся с грузовым поездом автомобиль Daewoo Nexia. В результате ДТП погибла 37-летняя водитель. В авто она была одна.

Трагедия произошла сегодня, 15 июля, около 07:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Местная жительница нарушила правила проезда железнодорожных переездов. Не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы. Вследствие чего столкнулась с тепловозом. Во время столкновения женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась", - сказано в сообщении.

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Спасатели на месте аварии выключили аккумуляторную батарею, газовую установку и деблокировали погибшую из автомобиля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

На месте происшествия работают следователи, устанавливают обстоятельства ДТП. Решают вопрос правовой квалификации события.

На железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области произошла авария. Легковушка влетела под пассажирский пригородный поезд сообщением Скотуватая - Славянск. В результате аварии погиб 56-летний водитель. Пассажир попал в больницу.