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четверг, 21 октября 2021 10:16

На железнодорожных вокзалах развернули пункты Covid-тестирования и вакцинации

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На железнодорожных вокзалах развернули пункты Covid-тестирования и вакцинации
По новым правилам, без негативного теста или сертификата о вакцинации в вагон не пустят. Фото: obozrevatel.com

С 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19.

Невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Пункты экспресс-тестирования уже развернули на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава - станция Полтава - Киевская.

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"Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование по 350 гривен. Агентом железной дороги в экспресс-тестировании стала медицинская лаборатория CSD. Именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг", - говорится в сообщении.

Пункты бесплатной вакцинации заработали на пяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем Укрзализныця планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования, отметили в сообщении.

С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта.

Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.

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Дата
21
октября

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