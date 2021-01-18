На затонувшем сухогрузе нашли тела двух украинцев

На сухогрузе нашли тела украинцев. Фото: ТСН

С затонувшего сухогруза достали два тела украинцев - членов экипажа сухогруза Arvin.

Количество погибших достигло трех, еще трех моряков ищут, сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

Из-за сложных погодных условий было трудно извлекать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы.

Спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

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17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартин потерпел крушение сухогруз. Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.