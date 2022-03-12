На Волыни национализировали несколько десятков российских и белорусских фур

23 грузовика из России и Беларуси национализировали на границе в пределах Волынской области.
Об этом глава Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко рассказал в эфире "Суспільного".
Некоторые из грузовиков были на территории области, другие пытались проехать через территорию Украины, однако были официально изъяты.
Среди изъятого товара в основном - яблоки, одежда и электротовары.
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"Пять фур поехали пограничникам, военным будут отданы еще пять. Потом все будут развозить гуманитарную помощь по Украине", - сказал Погуляйко.
"Все российские и белорусские фуры будет ожидать та же ситуация", - добавил он.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России.
Конфискованные деликатесы передают украинским военным.
Россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест в результате санкций, введенных в связи с агрессией России.
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