Зеленский разрешил принудительное изъятие имущества россиян в Украине

Зеленский подписал закон об изъятии имущества россиян в Украине. Фото: president.gov.ua

Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" в четверг 10 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Указанный Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это требуется военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов.

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Согласно Закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и Украинского народа.

Украина национализирует российские активы. 4 марта народные депутаты приняли закон, которым предусмотрено принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и ее резиденты "в пользу государства Украина". 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.