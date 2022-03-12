Конфискованные деликатесы передают военным

TASS

Каждый день львовские таможенники обнаруживают у водителей грузовиков тонны сыра, хамона и другие коммерческие продовольственные товары. Правда, здесь есть один положительный момент – конфискованное сразу передают нашим военным.

"К сожалению, есть люди, которые зарабатывают на войне. Теперь обращаюсь к тем, кто руководствуется совестью и действительно хочет помочь. На сегодняшний день алгоритм ввоза гуманитарной помощи в Украину максимально упрощен! Есть соответствующие постановления Кабмина, которые значительно ускоряют контрольные процедуры", - сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Для перевозки гуманитарного груза нужно подать декларацию, в которой указывается только получатель, отправитель, транспорт и едущий товар.

Определенные группы товаров, указанные в постановлении Кабинета министров №224 от 7 марта 2022г. (например, транспортные средства, топливо, строительные и химические материалы) могут быть признаны гуманитарной помощью только по решению главы ОВД. При перевозке этих групп товаров через таможенную границу Украины следует в декларацию предоставить соответствующее решение главы ОВА.

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Просьба к лицам, получающим гуманитарную помощь: заполните документы до начала перемещения через таможенную границу Украины. Тогда у водителей на границе не будет никаких проблем.

Получателями гуманитарной помощи в упрощенном порядке могут быть только некоммерческие, благотворительные, религиозные организации.

Зеленый коридор в Мариуполе открыт. Туда из Запорожья выехали машины и автобусы с гуманитарным грузом. Более 90 тонн продуктов питания и медикаментов следует в город, который уже 11 суток находится в блокаде.