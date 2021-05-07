На Украину надвигаются дожди с грозами и ураганами

В Украине ухудшится погода. Фото: Корреспондент

В пятницу, 7 мая, во многих областях пройдут дожди с грозами. Также ожидается сильный ветер.

Грозы ожидаются в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Тернопольской, Львовской, Полтавской областях, сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра будут 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Температура днем составит до +22 градусов на юге и востоке страны. На остальной территории температура будет от 14 до 20 градусов тепла.

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К концу недели в Украине возможны периодические дожди, а в субботу - похолодание. Однако уже с воскресенья-понедельника ожидается +20 ... 27°С.