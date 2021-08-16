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понедельник, 16 августа 2021 12:45

На Украину надвигается влажный фронт: где прогремят грозы

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Неделя в Украине начнется с жары. Сегодня в большинстве областей ожидается +29...33°С.

17 августа жара продлится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Во вторник будет сухо, солнечно и жарко.

"Только в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и снижение температуры воздуха. И хотя страдальцы от жары еще "пострадают" пару дней, вечерний и ночной воздух уже совсем другие", - говорится в сообщении.

В западных областях прогремят грозы, а жара ослабнет до +23...28°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В западных областях пройдут кратковременные дожди
В западных областях пройдут кратковременные дожди

В среду свежий воздух вместе с дождями распространится в восточном направлении. Теплые ночи еще продлятся в южной части и на востоке Украины.

В Киеве завтра будет сухо и жарко, до +33°С. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха в столице также предполагается в среду. Ночью ожидается +15...20°С, а после четверга даже +11...17°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.

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16
августа

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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