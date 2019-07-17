На случай военного положения: Зеленский изменил положение о военной службе

Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае военного положения. Фото: radiosvoboda.org

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о военной службе украинцев в ​​ВСУ.

Теперь в случае военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты будт отправлять военных с сохранением на службе без исключения из списков личного состава, говорится на сайте президента.

Замещение должностей будет происходить в соответствии с перечнем подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации.

Командировки военных и их отзыва будт проходить приказами начальника Генштаба. Ему также следует письменно сообщать о назначении военнослужащих, командированных в военные администрации. В случае необходимости начальник может отозвать лицо, о котором идет речь.

По согласованию с Генштабом командированных военнослужащих освобождают от должностей в подразделениях и снова направляют в распоряжение в случае прекращения или отмены военного положения, завершение выполнения задач, невыполнение обязанностей.

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Кроме этого, формулировка "введение военного положения" заменили на "объявление состояния войны". Сроки выслуги для офицерского состава устанавливают "ко дню и времени прекращения состояния войны".

Теперь военный сможет получить высшее звание не только с учетом опыта службы, но и "уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений, соответствия характеристик должностей". При этом из пункта исключили, что "перемещение военнослужащих по службе проводится, как правило, без зачисления в распоряжение соответствующих командиров".

Курсантов после подготовки/переподготовки/повышения квалификации будут назначать на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира военной части А0515 (Главное управление разведки Минобороны Украины).

Депутаты Верховной Рады приняли закон, который меняет воинские звания. Отменят звание прапорщика и старшего прапорщика, соответственно, введут рекрута и штаб-сержанта, сообщает "Громадське". Целью документа является повысить роль сержантов и старшин в отношениях с подчиненными.