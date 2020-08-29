На Ровенщине Covid-19 заразились более 9 тыс. человек

Часть Ровенской области из-за коронавируса попала в красную зону. Фото: Reuters

Вечером пятницы, 28 августа, в Ровенской области наличие нового типа коронавируса Covid-19 подтвердили у 67 человек. В общем суточное количество заболевших составило 98.

Новым пациентам от 5 месяцев до 70 лет, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

Еще 179 инфицированных излечились от Covid-19.

С начала вспышки в Ровенской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 9019 человек. Из них 127 инфицированных умерли от осложнений заболевания, тогда как еще 6448 пациентов уже выздоровели.

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Напомним, что с понедельника, 24 августа, города Дубно и Острог вместе с Костопольским, Радивиловским и Ровенским районами попали в "красную зону" карантина. В то же время в Вараше и Гощанскому, Дубенском, Заричневском, Здолбуновском, Острожском районах установили "оранжевый" уровень.