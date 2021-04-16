На Пасху и майские праздники будут курсировать дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным направлениям, в частности на Закарпатье. Фото: pixabay.com

На Пасху и майские праздники планируют добавить не менее 11 дополнительных поездов.

Об этом 16 апреля сообщил и. о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик во время брифинга в Верховной Раде. Дополнительные поезда будут курсировать до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Черновцов, Николаева, Мариуполя, Константиновки, Ивано-Франковска, Одессы и Львова.

"Мы проработали назначение к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в частности на Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски", - сказал он.

Предполагается, что праздничные рейсы будут осуществлять поезда: № 29/30 Киев-Ужгород, № 251/252 Харьков-Николаев, №774/773 Киев-Шостка, №781/782 Черкассы-Киев и № 137/138 Хмельницкий-Лисичанск. Кроме этого, на праздники Укрзализныця продлила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы-Киев до станции Винница.

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В марте-апреле Укрзализныця скорректировала расписание движения ряда поездов дальнего сообщения, а также запланировала дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок.