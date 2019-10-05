На осенние праздники дадут дополнительные поезда

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн. Фото: lviv1256.com

Укрзализныця запустит 10 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покровы Пресвятой Богородицы 14 октября. Поезда будут курсировать во Львов, Днепр, Одессу и Ужгород.

Среди дополнительных - Киев-Ковель, Киев-Ужгород, Киев-Николаев и Днепр-Львов, сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №197/198 Киев-Ковель курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов

Поезд №235/236 Киев-Ужгород 13 октября в 20:28 отправится с Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

Поезд №161/162 Киев-Николаев будет курсировать 11 и 15 октября до Николаева, 10 и 14 - в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 4:35. Обратно - отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 275/276 Днепр-Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр - 11, 13 и 15 октября. С Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепра в 8:36.

Государственные Укрпочту и Укрзализныцю запланировали частично приватизировать.