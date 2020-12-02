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среда, 02 декабря 2020 23:05

На нелегальной ферме зафиксировали вспышку чумы

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На нелегальной ферме зафиксировали вспышку чумы
Вспышка чумы обнаружили на незарегистрированной ферме. Фото: Reuters

В Савранском районе Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.

Так, заболевания обнаружили на незарегистрированной ферме за пределами населенного пункта села Каменное. Об этом сообщает управление аграрной политики Одесской облгосадминистрации.

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"Проведен действия по ликвидации очага заболевания, приняты необходимые меры по профилактике и ликвидации АЧС в хозяйствах, деятельность которых связана с выращиванием, содержанием, реализацией живых свиней", - отмечается в сообщении.

Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа, может стать опасным для людей и спровоцировать пандемию.

Его назвали G4 EA H1N1. Обнаружили при исследовании 30 тыс. Мазков из носа свиней, взятых на бойнях по всей стране.

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