На нелегальной ферме зафиксировали вспышку чумы

Вспышка чумы обнаружили на незарегистрированной ферме. Фото: Reuters

В Савранском районе Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.

Так, заболевания обнаружили на незарегистрированной ферме за пределами населенного пункта села Каменное. Об этом сообщает управление аграрной политики Одесской облгосадминистрации.

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"Проведен действия по ликвидации очага заболевания, приняты необходимые меры по профилактике и ликвидации АЧС в хозяйствах, деятельность которых связана с выращиванием, содержанием, реализацией живых свиней", - отмечается в сообщении.

Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа, может стать опасным для людей и спровоцировать пандемию. Его назвали G4 EA H1N1. Обнаружили при исследовании 30 тыс. Мазков из носа свиней, взятых на бойнях по всей стране.