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вторник, 01 декабря 2020 22:22

На Майдане мы отвоевали свое право самоопределяться как нация — Качурец

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Автор: Анатолий Гаевский
  Младена Качурец: "На Майдане было страшно, когда понимала свою беспомощность. Но когда занимаешь себя полезными делами, страх уменьшался"
Младена Качурец: "На Майдане было страшно, когда понимала свою беспомощность. Но когда занимаешь себя полезными делами, страх уменьшался"


Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября — тогда казалось это худшее, что могло произойти. Общество всегда остро реагировало на любой способ подавления протестов. Поэтому столько народу вышло на следующий день.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала Младена Качурец, соучредитель Студенческого координационного совета Майдана, бывшая заместитель министра здравоохранения в 2019 году.

7 лет назад 1 декабря состоялся Марш миллионов в знак протеста против разгона Майдана бойцами сейчас расформированного спецподразделения "Беркут". Вследствие пострадали 84 человека.

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"Люди вышли, чтобы не допустить разворота в сторону России, довести ассоциацию с ЕС до конца. Мы отвоевали свое право самоопределяться как нация. Построение сильной армии - это результат, в частности, Майдана. Он мобилизовал всех, - говорит активистка. - Мне сейчас легче, потому что знаю больше людей с такими же ценностями. В 2013-м чувствовала себя, как в резервации. Нельзя обесценивать достижения Майдана. Многие изменения за последние годы, мы почувствуем только через несколько лет".

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"На Майдане было страшно, когда понимала свою беспомощность. Но когда занимаешь себя полезными делами, страх уменьшался. Было страшно не быть там. После первого серьезного штурма 10 декабря даже либеральные мои однокурсники, пацифисты, против радикальных способов борьбы, которые верили, что можно аргументами убедить оппонента, изменили свое мнение. Ко мне ребята потом подходили и говорили: "кто у вас там, радикальные националисты? Я с вами", - добавляет Качурец.

По ее мнению, люди и в 2004-м и 2014-м много надежд возлагали на персоналии, а не на системную работу.

"Даже сейчас часто слышу, что Майдан и сейчас продолжается. Но эта история завершилась. Протестировать нельзя перманентно. Нельзя всегда разрушать. Разрушить плохую систему может только, вытеснив, хорошая система. Стадия протеста должна когда-то закончиться", - считает Младена Качурец.

Первое декабря 2013 года глазами Gazeta.ua

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Дата
01
декабря

Марш миллиона: началась Революция достоинства

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