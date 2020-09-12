На Львовщины обнаружили поселения, старше трипольской культуры

Возле Трускавца на Львовщине археологи исследуют поселение, которому более 7 тыс. лет. Фото: Спасительная археологическая служба

Возле Трускавца на Львовщине археологи исследуют поселение линейно-ленточной керамики, которому больше, чем 7 тыс лет.

Об этом сообщает научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.

Археологи нашли поселение при исследовании участка, который отвели под строительство. В древности здесь было поселение представителей культуры линейно-ленточной керамики.

За две недели исследований ученые раскрыли несколько объектов. Размер самого большего сооружения - 23 на 8 м. Это - характерный для этой культуры "длинный дом", имевший прямоугольную форму, построен в виде опорно-столбовой конструкции, сообщили археологи.

"Предполагаем, что это было небольшое поселение, возможно, временная стоянка на несколько десятков человек. Она одна из немногих, которые были обнаружены на Прикарпатье. Люди, которые здесь жили, путешествовали на большие расстояния, возможно, перешли Карпаты. Мы нашли отщепы из обсидиана, который попадал к нам из Словакии и Венгрии", - рассказал руководитель исследований сотрудник спасательной археологической службы Александр Силаев.

Основные находки - из кремня. Среди артефактов - серпы, тесло, заготовки ножей, фрагменты горшков.

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Культура линейно-ленточной керамики - одна из древнейших на территории Украины, представители которой начали осваивать земледелие и скотоводство. Свое название она получила из-за специфики орнаментации керамики.

В Варшаве, на месте строительства нового бассейна, обнаружили поселение, которому 3 тыс. лет. Там проживали представители лужицкой археологической культуры.