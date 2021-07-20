На Львовщине начались международные тактические учения

Во Львовской области начались международные тактические учения "Три Мечи-2021".
"Три Мечи" впервые проводят в Украине, сообщила в Facebook пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В учениях принимают участие более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин из четырех стран-участниц: Литвы, Польши, Украины и Соединенных Штатов Америки.
Украина представляет подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВС Украины.
Учения продлятся до 30 июля. Участники будут отрабатывать совместные задачи по обороне территории от внешнего агрессора.
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"Три Мечи" - продолжение партнерской программы международного военного сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. В июле Польша и Литва поддержали членство Украины в НАТО и ЕС. Три страны сотрудничают в формате "Люблинского треугольника".
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