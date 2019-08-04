На Луганщине будут судить мужчину, который выбросил собаку из окна

Будут судить мужчину, который убил собаку. Фото: ya.ru

Впервые на Луганщине будут судить мужчину за то, что он жестоко расправился с собакой.

Обвинительный акт по делу о жестоком обращении с животными уже направили в суд, сообщили в пресс-службе полиции области.

30 июня 37-летний житель Северодонецка избил и сбросил со второго этажа беспородную собаку Дину, которую приютил несколько дней назад.

Волонтеры и ветеринары пытались спасти животное, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Собаку усыпили, чтобы избавить от предсмертных страданий.

По данному факту полиция возбудила дело. Живодеру грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Министерстве здравоохранения предложили запретить тестирование косметики на животных. А в Киеве построят центр защиты животных, который на первом этапе сможет принять 55 кошек и 108 собак.