На Киевщине нашли владельцев древнего промысла

В селах Шпили и Рудня-Шпилевая Иванковского района на Киевщине ученые нашли несколько семей, занимающихся древнейшей традицией - бортничеством. Этот район, а также Бородянский, Полесский и Вышгородский издавна славились этим ремеслом.

Научную экспедицию провели в рамках Национального проекта "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении".

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Бортничество – это лесная форма пасечничества. Для добычи меда бортники сначала содержали пчел в естественных или искусственных дуплах деревьев, позже - в специально изготовленных колодных ульях, которые подвешивали к лесным деревьям или располагали в усадьбах.

Игорь Глущенко из села Шпили называет себя бортником и пасечником. Кроме ульев, у него есть 15 бортных бревен. 8 из них установлены во дворе, остальные – в лесу, их использует как ловушки для пчелиных роев, пишет информагентство "Погляд".

Автор: Национальный проект «Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении» Игорь Глущенко из села Шпили Иванковского района на Киевщине называет себя бортником и пасечником

Для Глущенко бортничество – дело поколений.

"Еще мой прадед занимался бортничеством, – рассказывает Игорь Владимирович. – Я тоже начал. У старых людей попросил борты-долбленки. А сейчас и сам делаю".

Бортничеством и пчеловодством занимается четыре года. Говорит, мед из улья и из бортного бревна отличается по вкусу. Одно из бревен не трогает три года. Уверяет: столько и должен настаиваться настоящий дикий мед.

Еще один бортник - из соседнего села Рудня-Шпилевая, 70-летний Иван Марченко. У него две борти расположены на деревьях, к ним добирается по лестнице.

Автор: Национальный проект «Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении» У Ивана Марченко из села Рудня-Шпилевая Иванковского района на Киевщине две борти подвешены на деревьях

"У бортников всегда руки-ноги были сломаны, потому что вытащить борть на такую высоту было нелегко. Использовали колесо для телеги, и так помаленьку вытаскивали", - говорит Иван Иванович. Добавляет, что сейчас взяток небольшой, потому что оскудело разнообразие трав и цветов.

Ранее считалось, что бортнический промысел на Киевщине утерян. По документальным источникам, в Украине очаги бортничества остались только в Ровенской и Житомирской областях. В 2018 году их внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

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"Мы нашли очаги бортничества на Киевском Полесье. Это позволяет говорить о начале исследования современной версии промысла на этой территории. А также о расширении Национального перечня элементов нематериального культурного наследия Украины. Эта находка без преувеличения уникальна. Означает, что бортничество на Киевском Полесье не только не исчезло, но и развивается в современных реалиях", - говорит куратор проекта, директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

Национальный проект "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении" стартовал 30 июня. Его инициировал Вышгородский историко-культурный заповедник при поддержке Украинского культурного фонда.

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Фото: Национальный проект «Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении»

История развития бортнического промысла уходит корнями во времена Киевской Руси. Производство меда и воска упоминаются в летописях и записках средневековых географов. Кодекс законов "Русская правда" содержит сведения о штрафах за нарушение бортных пределов, за уничтожение бортей и бортных деревьев. Традиционно бортничество было занятием мужчин. Передавалось по наследству по мужской линии вместе с бортями и пасеками. Так образовывались династии наследственных пчеловодов. На территории Украины бортничество было развито на Подолье, в Карпатах, на Полтавщине, Полесье. Однако на большинстве территорий в XIX веке было вытеснено более современными формами пчеловодства.