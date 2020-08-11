На границе с Венгрией образовались очереди

В последние дни на границе с Венгрией есть определенное скопление транспортных средств на выезд из Украины. Фото: Государственная пограничная служба Украины

На украинско-венгерской границе образовались транспортные очереди.

Такая ситуация возникла из-за того, что Венгрия ввела дополнительный контроль, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Западного управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Сообщают, что в последние дни на границе с Венгрией есть определенное скопление транспортных средств на выезд из Украины через пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужанка".

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"Такая ситуация обусловлена в первую очередь внедрением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также необходимости изучения и проверки документов путешественников", - написали в сообщении.

Кроме паспортных документов, полиция Венгрии отныне тщательно проверяет документы, подтверждающие цель или транзитный характер поездки, что увеличивает время на прохождение контрольных процедур. На украинско-венгерской границе смежная сторона определила для транзитного проезда исключительно пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужанка". Сейчас перед пунктом пропуска "Лужанка" оформления ожидают около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)".

"Отметим, что за прошедшие сутки через эти пункты пропуска в направлении Венгрии вообще выехали по 400 легковых транспортных средств", - напомнили в пресс-службе.

В управлении также отметили, что сотрудники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов продолжают обеспечивать надлежащий пограничный контроль с украинской стороны границы и постоянно взаимодействуют с представителями полиции Венгрии.

На переходе с оккупированным Крымом "Армянск - Каланчак" со стороны полуострова ночью собрались около 300 человек. Из-за решения Кабинета министров о временном запрете на въезд и выезд они хотели как можно быстрее выехать на материковую Украину.