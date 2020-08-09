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На границе с оккупированным Крымом образовались очереди

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На границе с оккупированным Крымом образовались очереди
На границе с оккупированным Крымом люди пытаются попасть на материковую Украину. Фото: Рефат Чубаров в Facebook

На переходе с оккупированным Крымом "Армянск - Каланчак" со стороны полуострова сегодня ночью собрались около 300 человек.

Из-за решения Кабинета Министров о временном запрете на въезд и выезд, они хотели как можно быстрее выехать на материковую Украину, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

"Очевидцы сообщают о том, что со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется ... Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма , которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму ", - написал он.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что российские пограничники "с оформлением документов не спешат".

"Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать", - добавил Чубаров.

Кабмин принял решение временно закрыть пункты въезда и выезда из оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.Решение правительства связано с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.Пункты пропуска не будут работать с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

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