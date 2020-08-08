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Правительство с 9 августа закрывает пункты пропуска на границе с оккупированным Крымом

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Правительство с 9 августа закрывает пункты пропуска на границе с оккупированным Крымом
Пункты пропуска с оккупированным Крымом не будут работать с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа. Решение приняло правительство 8 августа. Фото: kmu.gov.ua

Кабмин принял решение временно закрыть пункты въезда и выезда из оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Решение правительства связано с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Пункты пропуска не будут работать с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

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В то же время пересекать пункты пропуска позволяют тем, кто проживает в Крыму или Севастополе, имеет транспорт или имущество там. Также проживает за пределами Крыма, но согласился на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома". Будут пропускать людей, если их цель обеспечить защиту национальных интересов или выполнить международные обязательства, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Для других иностранцев выезд из Крыма и Севастополя исключительно по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Пересечение пунктов пропуска украинцами при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

8 августа правительство собралось на внеочередное заседание из-за роста в стране количества больных Covid-19. В частности, на заседании обсудили эпидемическую ситуацию в временно оккупированном Крыму. Там могут занижать реальные показатели заболеваемости.

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