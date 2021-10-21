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четверг, 21 октября 2021 00:14

На границе красной зоны еще 7 областей

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На границе красной зоны еще 7 областей
В красную зону могут попасть еще 7 областей. Фото: 24tv.ua

В красную зону могут попасть еще 7 областей. Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях. По состоянию на 20 октября они находятся вморанжевой зоне.

В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По итогам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС было решено - Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской облгосадминистрациям принять меры по: развертыванию дополнительных койко-мест; увеличению количества тестов; обновлению маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области; контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с Covid-19.

Госпродпотребслужба должна усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

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С 23 октября Сумская область Украины относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

С 18 октября в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

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21
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