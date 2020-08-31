На границах Украины с ЕС образовались очереди

Пограничники усиленно проверяют документы, поэтому на границах образовались очереди. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Около 500 автомобилей стоят в очередях на границе Украины с Венгрией и Румынией.

Пробки образовались на контрольно-пропускных пунктах "Тиса", "Лужанка" и "Дьяково" 31 августа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Пограничники предупреждают, что на границе Украины с Венгрией на КПП ожидают 230 авто. В "Тисе" - 110, "Лужанке" - 120. В "Дьяковом" на границе с Румынией очереди стоят 200 авто.

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На других участках границы очередей нет.

Медленный пропуск связан с детальной проверкой документов из-за карантина.

Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев. Причина - вторая волна эпидемии коронавируса. Разрешение на транзитный проезд должен остаться,

об этом объявил глава офиса премьер-министра Гергель Гуйяш.