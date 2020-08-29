Венгрия закрывает въезд для иностранцев

 
Ексклюзивы
1/5
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах, - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах, - Александра Иванюк
Просмотров: 333
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 585
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 477
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 252
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 711
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1080
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 711
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1935
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
8
3
6
3
21
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1836
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 810
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5652
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3294
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 243
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
суббота, 29 августа 2020 10:05

Венгрия закрывает въезд для иностранцев

  Комментировать
Венгрия закрывает въезд для иностранцев
Венгрия закрывает въезд для иностранцев, но транзитный проезд позволяет. Фото: unsplash.com

Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев. Причина - "вторая волна" эпидемии коронавируса. Разрешение на транзитный проезд должен остаться,
об этом объявил глава Офиса премьер-министра Гергель Гуйяш.
"Начиная с 1 сентября, иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии, кроме определенных исключений. Такое решение приняли в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были" завезены из-за границы"", - заявил он, пишет Index.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина на 26-м месте в мире по количеству инфицированных Covid-19

Подробные исключения из общего запрета пока не уточняют. Останется разрешение на транзитный проезд, а также на поездки дипломатов и проезд военных конвоев.
Граждане Венгрии, которые возвращаются домой, должны будут самоизолироваться на 14 дней, с возможностью выйти из карантина раньше после двух отрицательных тестов, сданных с интервалом не менее 2 дней. При этом, сдать тест заранее в стране отправления не разрешается.
Детали решения должны согласовать на заседании в субботу. Предварительно, новые ограничения будут действовать 1 месяц.

Кабинет Министров принял решение о закрытии Украиной до конца сентября границ для иностранцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венгрия закрывает въезд для иностранцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях

Росіяни розстріляли українську військову колону під Іловайськом

Ореховый Спас: что святить и чего нельзя делать

В стране каждый десятый был опиумным наркоманом

Сегодня День памяти погибших за независимость

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 47979
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 25821
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 21835
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 18297
Луческу ищет нового тренера для &quot;Динамо&quot;
Луческу ищет нового тренера для "Динамо" Просмотров: 8622
Мир
Украина на 26-м месте в мире по количеству инфицированных Covid-19
Украина на 26-м месте в мире по количеству инфицированных Covid-19 Просмотров: 432
Известного защитника природы растерзали львицы, которых он "приручил"
Известного защитника природы растерзали львицы, которых он "приручил" Просмотров: 2880
Tesla протаранила полицейский автомобиль, пока водитель смотрел кино на смартфоне
Tesla протаранила полицейский автомобиль, пока водитель смотрел кино на смартфоне Просмотров: 576
Россиянин готовил масштабную кибератаку на Tesla
Россиянин готовил масштабную кибератаку на Tesla Просмотров: 90
Нашли могилу викинга с оружием
Нашли могилу викинга с оружием Просмотров: 531
Больше всего комментируют
11
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 3634
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua