Венгрия закрывает въезд для иностранцев, но транзитный проезд позволяет. Фото: unsplash.com

Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев. Причина - "вторая волна" эпидемии коронавируса. Разрешение на транзитный проезд должен остаться,

об этом объявил глава Офиса премьер-министра Гергель Гуйяш.

"Начиная с 1 сентября, иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии, кроме определенных исключений. Такое решение приняли в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были" завезены из-за границы"", - заявил он, пишет Index.

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Подробные исключения из общего запрета пока не уточняют. Останется разрешение на транзитный проезд, а также на поездки дипломатов и проезд военных конвоев.

Граждане Венгрии, которые возвращаются домой, должны будут самоизолироваться на 14 дней, с возможностью выйти из карантина раньше после двух отрицательных тестов, сданных с интервалом не менее 2 дней. При этом, сдать тест заранее в стране отправления не разрешается.

Детали решения должны согласовать на заседании в субботу. Предварительно, новые ограничения будут действовать 1 месяц.

Кабинет Министров принял решение о закрытии Украиной до конца сентября границ для иностранцев.