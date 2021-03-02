На "Электротяжмаше" выплатили сотрудникам больше 40 млн грн

Новый менеджмент реализует программу вывода предприятия из глубокого экономического кризиса. Фото: privatization.gov.ua

На харьковском заводе "Электротяжмаш" руководству удалось привлечь более 40 млн гривен для выплаты задолженности по зарплатам за часть декабря и январь. Днем ранее, 1 марта, скорое погашение долга анонсировал глава "ЭТМ" Виктор Бусько.

О выплате задолженностей сообщили в Фонде государственного имущества, под управлением которого находится "ЭТМ".

Привлечение средств усложнялось наличием миллиардных долгов перед поставщиками и дефолтных кредитов, накопленных старым руководством "ЭТМ" в 2018-2019 годах.

Новый менеджмент в сотрудничестве с ФГИ реализует программу стабилизации и выведения предприятия из глубокого экономического кризиса, вызванного отсутствием оборотных средств.

"Завод имеет все возможности для нормального существования, чтобы у людей была работа и справедливая, своевременная зарплата. Единственная причина тяжелого состояния завода - полное отсутствие оборотных средств для закупки сырья. Но привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками по улучшению платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям", - отметил замглавы ФГИ Денис Кудин.

Он добавил, что окончательное разрешение ситуации займет некоторое время, но надеется, что эта задержка с выплатой зарплат станет последней.

Отмечается, что в течение двух следующих месяцев предприятие получит около 340 млн грн от индексации по контрактам поставки продукции для "Укргидроэнерго" в 2018-2019 годах.

"Такая индексация была предусмотрена в соответствующих контрактах, но ранее не выплачивалась. Сейчас соответствующая сумма и подтверждающие документы уже согласованы на уровне менеджмента обеих компаний и находятся на финальном утверждении ЕБРР как основной кредитующей организации", - говорится в сообщении ФГИ.

"Электротяжмаш" производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.