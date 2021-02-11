На дорогах 8 областей и в Киеве ограничили движение грузовиков

На дорогах 8 областей Украины и в Киеве из-за непогоды ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта Фото: tsn.ua

На дорогах 8 областей Украины и в Киеве из-за непогоды ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины, ограничения на крупногабаритный транспорт действует в следующих областях:

Киевской - трассы Киев-Чернигов, Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель, Киев-Знаменка, Борисполь-Мариуполь.

Львовской - трассы Мукачево-Львов, Киев-Чоп, Львов-Краковец, Львов-Шегини, Тернополь-Рава-Русская, Мукачево-Львов, Львов-Ужгород, Львов-Луцк, Р Ковель-Жовква - в пределах области.

Ивано-Франквской - трассы Мукачево-Львов и Стрый-Кропивницкий-Знаменка.

Закарпатской - трасса Киев - Чоп.

Черкасской - трассы Киев-Одесса, Киев-Знаменка и Борисполь-Запорожье.

Ровенской - трасса Киев-Чоп.

Черниговской - трассы Киев-Чернигов и Сумы-Юнаковка.

Тернопольской - трассы Тернополь-Рава-Русская, Стрый-Кропивницкий-Знаменка и Доманова-Черновцы-Тереблече.

Полтавской - трассы Киев-Харьков-Довжанский и Борисполь-Днепр-Мариуполь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики советуют ждать тепла не раньше мая

Подробная информация о ситуации - по ссылке.

Погода в Украине в феврале будет сопровождаться частыми снегопадами и сильным морозом. При этом, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет ранней.