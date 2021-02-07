Когда в Украину придет весна прогноз синоптика

Погода в Украине в феврале будет сопровождаться частыми снегопадами и сильным морозом. Фото: Pixabay

Погода в Украине в феврале будет сопровождаться частыми снегопадами и сильным морозом. При этом, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет ранней.

По его словам, снег с дождем следует ожидать 20-21 и 26-27 февраля, пишет "Главред". Также Горбань рассказал, сколько будет длиться похолодание.

"Возвращается зима. Все четко идет по расчетам, как и должно было быть. Морозы будут аж по 20-е число. Они будут достигать 8-9, а в некоторые дни даже 13-17 градусов", - отметил синоптик.

Горбань отмечает, что в Украине ожидается ранняя весна, первое значительное потепление будет в двадцатых числах февраля.

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Отметим, по прогнозу синоптиков, 8 февраля в Украине будет мокрый снег, ледяной дождь и метели на большую часть страны.

Температура воздуха ближайшей ночью -7... -13 градусов, на Севере -12... -18, местами -19... -23 градуса, а в южной части -2... -6 мороза. В понедельник днем ожидается -5... -10 градусов, на Юге +3... +7 градусов. А в Крыму и на Закарпатье +6... +11 градусов.

А вот во второй половине или даже вечером понедельника в большинстве центральных областей ожидается потепление. В Киеве завтра будет снег, мороз, гололед и сильный ветер. Снег соединится с ночными около -12 градусов и дневными -5... -8 градусов.

"Укргидрометцентр" объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. По прогнозам, сегодня стоит ожидать гололеда на дорогах. Во многих западных и северных регионах устроит до 40 см снега.