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четверг, 26 декабря 2019 15:12

На днепровцев ждет комендантский час

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На днепровцев ждет комендантский час
Вводят коммендантский час. Фото: vesti.ua

В Днепре на период зимних каникул для несовершеннолетних введут комендантский час.

Она будет касаться детей до 16, сообщили в Обозреватель.

Ограничения введут для того, чтобы предупредить преступность со стороны детей, так и против них.

Теперь пребывания детей на улице и в развлекательных заведениях после 22:00 без сопровождения взрослых запрещено.

В случае обнаружения ребенка в общественном месте в ночное время как родителей, так и владельца заведения привлекут к административной ответственности. Нарушителей комендантского часа оштрафуют от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении - от 850 до 1700 гривен.

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Дата
26
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