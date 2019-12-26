На днепровцев ждет комендантский час

Вводят коммендантский час. Фото: vesti.ua

В Днепре на период зимних каникул для несовершеннолетних введут комендантский час.

Она будет касаться детей до 16, сообщили в Обозреватель.

Ограничения введут для того, чтобы предупредить преступность со стороны детей, так и против них.

Теперь пребывания детей на улице и в развлекательных заведениях после 22:00 без сопровождения взрослых запрещено.

В случае обнаружения ребенка в общественном месте в ночное время как родителей, так и владельца заведения привлекут к административной ответственности. Нарушителей комендантского часа оштрафуют от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении - от 850 до 1700 гривен.

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