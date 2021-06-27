На День Конституции объявили штормовое предупреждение: где ждать грозы и град

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 162
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 513
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 747
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1440
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1107
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7237
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 513
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 720
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
9
8
5
13
12
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
В Одессе прошел Мегамарш вышиванок: как это было
В Одессе прошел Мегамарш вышиванок: как это было
Затоплены дома и поваленные деревья: показали последствия непогоды в Украине
Затоплены дома и поваленные деревья: показали последствия непогоды в Украине
Видео
Все видео
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
В Харькове туристам не хватило мест на самолете в Турцию
В Харькове туристам не хватило мест на самолете в Турцию
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 513
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 351
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 441
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1008
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 81
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
воскресенье, 27 июня 2021 18:08

На День Конституции объявили штормовое предупреждение: где ждать грозы и град

  Комментировать
На День Конституции объявили штормовое предупреждение: где ждать грозы и град
В Украине объявили штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

На День Конституции, 28 июня, в Украине ожидается ухудшение погоды. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Ливни и грозы накроют восточные и северные области. В отдельных районах предусматривают град и шквалы ветра до 15-20 м / с. Об этом предупреждает ДСНС Украины.

Непогода также будет держаться в Киеве и Киевской области. Объявили первый уровень опасности - желтый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные приметы 27 июня. Какое событие принесет месяц непогоды

На востоке и севере обещают до + 24°...+26°С. На западе температура будет достигать +23°...+26°С. На юге будет сухая погода. Синоптики прогноз +26°...+30°.

Во Львове прошел ливень с градом. Затопило ул. Сахарова, ветер повалил деревья. Выключили весь электротранспорт в городе. Движение транспорта парализовало. Затопило McDonald's на просп. Свободы. На ул. Крушельницкой дерево упало на автомобиль. Еще одно дерево упало на ул. Чукарина у здания "Новой почты". Пострадали вновь посаженные деревья в центре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На День Конституции объявили штормовое предупреждение: где ждать грозы и град». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Помощь от государства была мизерной: как выживают предприниматели в Украине

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Самое читаемое
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 8983
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7911
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
 1 Просмотров: 7237
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
6
 Просмотров: 4050
Восстание узников подавили танками
Восстание узников подавили танками
 Просмотров: 4041
Общество
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
9
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
8
 Просмотров: 117
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
7
 Просмотров: 162
Приватбанк извинился за сбой и вернул списанные деньги
Приватбанк извинился за сбой и вернул списанные деньги Просмотров: 117
Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
5
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
8
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
2
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
2
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
1
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1
США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"
Голосов: 56556
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть