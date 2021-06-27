На День Конституции объявили штормовое предупреждение: где ждать грозы и град

В Украине объявили штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

На День Конституции, 28 июня, в Украине ожидается ухудшение погоды. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Ливни и грозы накроют восточные и северные области. В отдельных районах предусматривают град и шквалы ветра до 15-20 м / с. Об этом предупреждает ДСНС Украины.

Непогода также будет держаться в Киеве и Киевской области. Объявили первый уровень опасности - желтый.

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На востоке и севере обещают до + 24°...+26°С. На западе температура будет достигать +23°...+26°С. На юге будет сухая погода. Синоптики прогноз +26°...+30°.

Во Львове прошел ливень с градом. Затопило ул. Сахарова, ветер повалил деревья. Выключили весь электротранспорт в городе. Движение транспорта парализовало. Затопило McDonald's на просп. Свободы. На ул. Крушельницкой дерево упало на автомобиль. Еще одно дерево упало на ул. Чукарина у здания "Новой почты". Пострадали вновь посаженные деревья в центре.