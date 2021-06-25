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пятница, 25 июня 2021 18:52

Затопленные улицы и поваленные деревья - непогода наделала вреда во Львове
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Непогода повалила деревья и затопил улицы во Львове
Фото: "24 канал"
Непогода повалила деревья и затопил улицы во Львове
Непогода повалила деревья и затопил улицы во Львове
Непогода повалила деревья и затопил улицы во Львове
Непогода повалила деревья и затопил улицы во Львове

Во Львове прошел ливень с градом.

Затопило ул. Сахарова, ветер повалил деревья. Выключили весь электротранспорт в городе. Движение транспорта парализовало, сообщает "24 канал".

Затопило McDonald's на просп. Свободы. На ул. Крушельницкой дерево упало на автомобиль. Еще одно дерево упало на ул. Чукарина у здания "Новой почты". Пострадали вновь посаженные деревья в центре.

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Очевидцы публикуют фото и видео последствий непогоды.

В пятницу, 26 июня, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза, местами град и шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

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