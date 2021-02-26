На Буковине усиливают карантин: новые ограничения

На Буковине усиливают карантинные ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусом.

Такое решение приняли 26 февраля на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает Черновицкая ОГА.

"В области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания - 638. Вынуждены усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение Covid-19", - сказал первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

С 27 февраля по 9 марта включительно запрещается работа:

- заведений общественного питания, баров и ресторанов, кроме адресной доставки;

- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ и тому подобное.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

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С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Он продлится до 30 апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю планировали приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.