В "Буковеле" закрыли все рестораны и кафе

На подъемниках установят специальную инфраструктуру. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области горнолыжный курорт "Буковель" закрывает все рестораны и кафе.

Учреждения прекращают работу из-за вспышки Covid-19 в регионе, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Также в отелях усилят карантинные мероприятия. Посетителей обяжут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

На подъемниках для обеспечения карантинных мер создадут специальную инфраструктуру.

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"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных Covid-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростам лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре", - рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

По его словам, большие скопления людей во время новогодних и рождественских праздников вызвали вспышку коронавирусной болезни в регионе.

С 23 февраля на Буковине усилят карантин из-за увеличения количества больных коронавирусом. В медицинских учреждениях находится рекордное количество пациентов.