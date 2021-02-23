На Буковине усилили карантин

С 22 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.

С 23 февраля учебные заведения Буковины переходят на дистанционную форму обучения, не будут работать внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах.

Заведения общественного питания будут открыты до 20:00, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В стационарах области находится рекордное количество пациентов - 1113, а коечный фонд заполнен почти на 63%.

"На Буковине в 5 раз выросло количество больных детей на коронавирус. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения Covid-19.

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На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, лечить больных коронавирусом", сообщил Осачук.

С 22 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Он продлится до 30 апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю планировали приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.