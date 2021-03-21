МЗ обновило карантинные зоны - стало больше красных регионов

Наиболее жесткие ограничения действуют в красной зоне. Фото: pixabay

Перечень областей по зонам карантина изменило Министерство здравоохранения Украины.

Увеличилось число регионов красной зоны, в которое попала Киевщина, сообщает Минздрав.

21 марта в "красной" зоне карантина находятся: Киев; Киевская область; Житомирская область; Закарпатская область; Ивано-Франковская область; Одесская область; Черновицкая область.

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В оранжевой Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

Наиболее жесткие ограничения действуют в красной зоне, где запрещено: прием посетителей заведениями общественного питания и культуры; проведение массовых, спортивных и других мероприятий; прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах; деятельность непродовольственных рынков; посещение учебных заведений, кроме дошкольных учреждений и младших классов; осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок и перестают делать остановки поезда.

Правительство пересмотрит ограничения в работе общественного транспорта в красной зоне карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Пока неизвестно, что именно планируют изменить в правилах пассажирских перевозок.