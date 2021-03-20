В красной зоне изменят транспортные ограничения

Кабмин пересмотрит ограничения относительно транспорта. Фото: Facebook

Правительство пересмотрит ограничения в работе общественного транспорта в красной зоне карантина.

Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пока неизвестно, что именно планируют изменить в правилах пассажирских перевозок.

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Сейчас в красной зоне запрещаются регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных перевозок).

В то же время, разрешено перевозки пассажиров:

- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей;

- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте;

- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Мининфраструктуры;

- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

В Украине на 20 марта 2021 зафиксировано 15 292 новых случая коронавируса, из которых 797 - дети, 367 - медработники.