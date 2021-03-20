В красной зоне изменят транспортные ограничения

Правительство пересмотрит ограничения в работе общественного транспорта в красной зоне карантина.
Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Пока неизвестно, что именно планируют изменить в правилах пассажирских перевозок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев и Одесскую область занесут в красную зону с 23 марта
Сейчас в красной зоне запрещаются регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных перевозок).
В то же время, разрешено перевозки пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей;
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте;
- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Мининфраструктуры;
- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
В Украине на 20 марта 2021 зафиксировано 15 292 новых случая коронавируса, из которых 797 - дети, 367 - медработники.
Комментарии