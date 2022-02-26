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Спецтема: Напад Росії на Україну

Мы выстояли, но бои продолжаются — Зеленский обратился к украинцам

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Мы выстояли, но бои продолжаются — Зеленский обратился к украинцам
Президент призвал отключить Россию от SWIFT. Фото: Владимир Зеленский / Instagram

Киев и ключевые города контролируются украинской армией.

"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются", - начал свое обращение президент Владимир Зеленский.

"Разрушенные артиллерией жилые дома - это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что ключевым свидетельством поддержки станет членство в ЕС, а также отключение России от SWIFT. Зеленский сказал, что продолжаются переговоры с лидерами европейских стран.

В частности, президент заявил, что награждает посмертно Скакуна Виталия Владимировича званием Героя Украины. Он ценой своей жизни остановил врага, взорвав мост.

Также Зеленский обратился к россиянам, выступившим против войны и поддержавшим Украину.

"Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно остановить — тем больше ваши люди останутся в живых. Многие в России шокированы подлостью и жестокостью власти. Спасибо вам за эту реакцию. Спасибо Дудю, Меладзе и тысячи других россиян, что их совесть звучит громко. .

Остановите тех, кто лжет вам, нам, всему миру. Мы можем жить в мире", - сказал президент.

Ежечасно Воздушные силы ВС Украины наносят сокрушительные потери врагу.

Только за первые сутки нападения России в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их искусно уничтожили украинские пилоты Су-27

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