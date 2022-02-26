Каждый час Воздушные силы наносят сокрушительные потери врагу

В Генеральном штабе ВСУ отметили мужество и героизм украинских летчиков. Фото: ua.news

Ежечасно Воздушные силы ВС Украины наносят сокрушительные потери врагу.

Только за первые сутки нападения России в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их искусно уничтожили украинские пилоты Су-27, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.

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Генштаб отметил мужество и героизм украинских лётчиков.

"На важном направлении вблизи Гостомеля, бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм.

Сегодня ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковского гарнизона. За ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БПЛА, крылатых ракет, живой силы противника", - говорится в сообщении.

За время войны с Россией было уничтожено более 3000 солдат. Многие россияне были захвачены в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены около 80 танков, 516 боевых бронированных машин разных типов, 10 самолетов и 7 вертолетов. Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают сражаться в юго-западной части Черного моря. Защищают базы и порты Одессы, Южного, Очаковского, Черного моря.