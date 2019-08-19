Мы - посткоммунистическая нация: Вятрович рассказал, что "не так" с украинцами

Национальную память в Украине уничтожали умышленно, говорит Вятрович. ФОТО: tOrange.biz

Украинцам нужен закон для общения на украинском, Институт нацпамяти для знания истории и трогательные ролики на 6-й год войны из-за господства тоталитарного режима в прошлом.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал глава Института Владимир Вятрович.

"Мы - посткоммунистическая нация, которая находилась под тоталитарным режимом, а он ставил себе целью переиначивать людей, ломать общество. Еще хуже, что мы - нация постгеноцидная.

Голодомор унес жизни миллионов людей, и последствия этого ощущаются в демографическом и психологическом плане до сих пор. И, кроме того, украинцы еще и постколегиальна нация, потому что мы не имели своего государства сотни лет. Все это вместе дало такой результат, мы имеем общество, которое в значительной степени инфантильное, и часто не готово всерьез воспринимать те вызовы, которые есть ", - сказал он.

Без государственной поддержки украинский язык невозможно возродить, надо временные "государственные костыли", говорит Вятрович. Национальную память в Украине уничтожали умышленно.

"Вы можете увидеть, что страны, где существуют институты национальной памяти, это - посткоммунистические страны. Нету институтов национальной памяти в Британии, Франции, потому что в этом нет необходимости. В Украине это требование временное, нам необходимо создать условия для восстановления национальной памяти и тогда, очевидно, этот институт станет не нужен. Но это все преодоление нашего тяжелого прошлого", - добавляет историк.

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Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович имеет не очень оптимистичные прогнозы относительно работы учреждения за президента Владимира Зеленского.