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среда, 22 июля 2020 18:47

"Мы получили и отработали 4 сообщения о находках с подозрительными пакетами" - Крищенко

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&quot;Мы получили и отработали 4 сообщения о находках с подозрительными пакетами&quot; - Крищенко
Мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности - Крищенко. Фото: Reuters

Столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, ​​вокзалы.

Как отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко, горожане с пониманием отнеслись к призывам полиции о немедленном информировании правоохранительных органов о подозрительных пакетах, только сегодня в течение дня специалисты взрывотехнической службы отработали 4 соответствующих вызова:

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102", - добавил генерал полиции Крищенко.

Национальная полиция
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