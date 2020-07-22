"Мы получили и отработали 4 сообщения о находках с подозрительными пакетами" - Крищенко

Мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности - Крищенко. Фото: Reuters

Столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, ​​вокзалы.

Как отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко, горожане с пониманием отнеслись к призывам полиции о немедленном информировании правоохранительных органов о подозрительных пакетах, только сегодня в течение дня специалисты взрывотехнической службы отработали 4 соответствующих вызова:

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102", - добавил генерал полиции Крищенко.