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понедельник, 09 декабря 2019 15:41

"Мы отстояли" – Тягнибок поздравил киевлян, которым вернули проспекты Бандеры и Шухевича

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&quot;Мы отстояли&quot; – Тягнибок поздравил киевлян, которым вернули проспекты Бандеры и Шухевича
Тягнибок напомнил, что именно "свободовцы" инициировали переименование проспектов в честь лидеров освободительного движения. Фото: iPress.ua

Украинцы отвоевали свое право на переименование столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок поприветствовал такое решение суда.

"Только что Шестой апелляционный административный суд Киева признал законным переименование Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в Киеве. Теперь они официально названы именами Степана Бандеры и Романа Шухевича!

Еще в 2016 году по инициативе фракции ВО "Свобода" Киевсовет именовали проспекты именами украинских героев. Через три года, в июле 2019-го, махровые московские прихвостни во главе с бывшей регионалкой Бережной попытались отменить это решение в Окружном административном суде руками "реформированной" судьи, которая преследовала героев Майдана. Но мы отстояли! Поздравляю киевлян и всех украинцев", - отметил Тягнибок.

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7 июля 2016-го депутаты Киевсовета проголосовали за переименование Московского на просп. Степана Бандеры. Через год просп. Николая Ватутина переименовали в честь Романа Шухевича.

25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева оба изменения отменил. Аргументировал это наличием нарушений в процедуре переименования и отсутствием надлежащего обоснования решений. В результате была подана апелляция.

9 декабря Шестой апелляционный суд признал переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича законным.

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09
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