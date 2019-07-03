Мы не можем допустить, чтобы на выборы влияли те, кто поддерживает аннексию Крыма

Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной Рады Украины. Отметила, что Ассамблея имеет длительную практику сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами. И наше государство должно продлить ее. Фото: Униан

ПАСЕ вернула россиян и тем самым уничтожила свою политическую легитимность.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Украинцы больше не относятся к этой организации как к такой, что отстаивает демократические права и свободы. Фактически Парламентская ассамблея своими действиями признала оккупацию Крыма Россией и войну на Донбассе нормальным явлением", - объясняет он.

Если бы позволили ПАСЕ быть наблюдателями, возникла бы ситуация, когда за объективностью украинских выборов следили те, кто признает аннексию нашей территории, отмечает международник.

"Мы не знаем личных убеждений каждого члена ПАСЕ. Учитывая последние решения видим, что там есть много тех, кто поддерживает российскую имперскую политику. Такие люди не могут влиять на избирательный процесс в Украине. Это была бы абсурдная ситуация", - добавляет эксперт.

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Председатель Верховной Рады 48-летний Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы быть наблюдателями за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России. Они будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы любым образом не допустимо", - написал он в Фейсбуке 2 июля.